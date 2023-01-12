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Посол Украины заявил о получении Киевом «просроченной» военной техники

Посол Украины заявил о получении Киевом «просроченной» военной техники

Большая часть получаемой Украиной от западных стран военной техники относительно старая, а у некоторого оборудования прошел срок годности, заявил в интервью Newsweek украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

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