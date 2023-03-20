«Беглов — абсолютный бездельник»: Евгений Пригожин рассказал о последствиях «управления» Петербургом для всей страны

Зачем Александру Беглову 12 вице-губернаторов и к каким последствиям для всей России может привести «бегловская» система управления городом, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в эксклюзивном интервью рассказал известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Зачем Александру Беглову 12 вице-губернаторов и к каким последствиям для всей России может привести «бегловская» система управления городом, НЕВСКИМ НОВОСТЯМ в эксклюзивном интервью рассказал известный петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Свежие комментарии