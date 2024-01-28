Ученые смогли вернуть слух детям с врожденной глухотой Исследователи из шанхайской Глазной и ЛОР-больницы университета Фудань, а также команда ученых при гарвардской больнице в Бостоне разработали метод, позволяющий избавить человека с наследственной тугоухостью и врожденной глухотой от мутаций в белке отоферлине.
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