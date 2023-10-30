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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Дагестанцев развели (Ципсота из 404)!

Дагестанцев развели (Ципсота из 404)!

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Комментарии
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Леонид Никитин
Это пиндосы тренируются по переворотам у нас и это у них получается. Потом только поменяют лозунги и будут целые регионы в хаос погружать. Давно пока научиться такое не допускать. От этого зависит наша жизнь и существование России. Зажечь молодежь в национальных регионах ничего не стоит!
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3 д.
SK
Sergey Korotun
Как почти всегда не анализируем, не прогнозируем, не предупреждаем, не предотвращаем. Бьём уже по хвостам, когда уже случилось. Нас постоянно опережают, облапошивают, обыгрывают в информационном пространстве
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2 д.
Михаил Васильев
Депутат Хамзаев, а почему ты послал туда своих помощников, а сам прячешься в Думе?!
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2 д.

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