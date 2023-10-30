Дагестанцев развели (Ципсота из 404)!

Леонид Никитин

Это пиндосы тренируются по переворотам у нас и это у них получается. Потом только поменяют лозунги и будут целые регионы в хаос погружать. Давно пока научиться такое не допускать. От этого зависит наша жизнь и существование России. Зажечь молодежь в национальных регионах ничего не стоит!