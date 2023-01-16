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Ускользающая лапта: старинную игру предложили включить в программу по физкультуре

Ускользающая лапта: старинную игру предложили включить в программу по физкультуре

Минпросвещения утвердило образовательный модуль «Лапта» для российских школ. Это не означает, что школы будут обязаны учить детей этой игре, но зато инициативные физруки смогут официально получить примерную общеобразовательную программу по лапте.

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