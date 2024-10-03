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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота” Ра...

Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота”Разработчики из студии “Standing stone games” в очередной раз доказывают, что старушка в лице The Lord of the Rings Online жива, будет жить и не собирается сбрасивать обороты по выпуску новых контентных обновлений.

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