Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота” Ра...

Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота”Разработчики из студии “Standing stone games” в очередной раз доказывают, что старушка в лице The Lord of the Rings Online жива, будет жить и не собирается сбрасивать обороты по выпуску новых контентных обновлений.
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