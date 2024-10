Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота” Ра...

Авторы The Lord of the Rings Online анонсировали новое дополнение “Наследие Моргота”Разработчики из студии “Standing stone games” в очередной раз доказывают, что старушка в лице The Lord of the Rings Online жива, будет жить и не собирается сбрасивать обороты по выпуску новых контентных обновлений.