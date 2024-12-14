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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лилль» не проигрывает 2,5 месяца, но котируется андердогом против «Марселя»

«Марсель» примет «Лилль» 15-м туре Лиги 1. Хозяева котируются фаворитами за 2.28. На гостей можно поставить за 3.

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