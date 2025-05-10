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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский одержал 50 побед в плей-офф НХЛ. Он 5-й европейский и 2-й российский вратарь в истории лиги с таким достижением

Бобровский одержал 50 побед в плей-офф НХЛ. Он 5-й европейский и 2-й российский вратарь в истории лиги с таким достижением

Вратарь «Флориды» вышел в старте на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Лифс» (5:4 ОТ, 1-2).

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