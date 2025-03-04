Курский фронт рушится! Армия России освободила 6 посёлков за неделю и уже на подступах к Малой Локне (КАРТА)

Курский фронт рушится! Армия России освободила 6 посёлков за неделю и уже на подступах к Малой Локне! После освобождения Марьевки, Погребков, Орловки и Новой Сорочины 34-я бригада, 22-й и 9-й полки разгромили ряд опорников ВСУ на подступах к Малой Локне.