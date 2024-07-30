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Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле

Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле

Депутат Волоцков: российские наблюдатели находятся под защитой посольства Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства.

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