Российские наблюдатели остались в посольстве из-за протестов в Венесуэле

Депутат Волоцков: российские наблюдатели находятся под защитой посольства Из-за протестов в Венесуэле по итогам состоявшихся 28 июля выборов российские наблюдатели не смогли выехать в гостиницу и находятся под защитой посольства.
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