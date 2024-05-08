Хави Симонс мечтает о «Барсе». В его контракте с «ПСЖ» есть пункт, позволяющий уйти в аренду в желаемый клуб, и каталонцы надеются на его активацию (MD)

Несколько дней назад стало известно, что принадлежащий «ПСЖ» футболист, который сейчас играет за «РБ Лейпциг», хочет вернуться в «Барселону», в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Лев Лещенко: «Олимпиаду показывать необходимо. Невозможно бесконечно жить за занавесом – из-за этого мы отставали во время холодной войны»
- Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»
- Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание поменялось, и мы должны поменяться вместе с ним. Понимать, что теперь для высоких оценок программа должна быть максимально сбалансирована»
Свежие комментарии