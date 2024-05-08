НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Хави Симонс мечтает о «Барсе». В его контракте с «ПСЖ» есть пункт, позволяющий уйти в аренду в желаемый клуб, и каталонцы надеются на его активацию (MD)

Несколько дней назад стало известно, что принадлежащий «ПСЖ» футболист, который сейчас играет за «РБ Лейпциг», хочет вернуться в «Барселону», в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.

