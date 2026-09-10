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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Слуцкий – посторонний человек, залез в футбол, чтобы жизнь себе устроить. Дай ему и Мусаеву мяч – они не поймут, как по воротам ударить. Трофеи Леонида – на багаже Газзаева»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал Леонида Слуцкого. «В ЦСКА Слуцкий выиграл свои трофеи на багаже Газзаева и футболистов, уже собранных там.

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