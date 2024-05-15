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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти о шансах Крооса на «Золотой мяч»: «Выиграет Евро и ЛЧ – сможет побороться» 

«Я бы хотел, чтобы он выиграл. Он не выиграет… Или выиграет.  Если он выиграет Евро-2024, а Германия с Кроосом способна на это, то вкупе с победами в Ла Лиге и Лиге чемпионов он способен побороться [за приз]», – сказал главный тренер «Реала» о хавбеке мадридского клуба.

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