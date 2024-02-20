Судья в отставке осужден на шесть лет на Кубани

Вынесен приговор в отношении судьи краевого суда в отставке за совершение смертельного ДТП. Мужчина в апреле 2020 года передвигался на автомобиле и совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощь.