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Судья в отставке осужден на шесть лет на Кубани

Судья в отставке осужден на шесть лет на Кубани

Вынесен приговор в отношении судьи краевого суда в отставке за совершение смертельного ДТП. Мужчина в апреле 2020 года передвигался на автомобиле и совершил наезд на велосипедиста, после чего скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощь.

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