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Охота на оппозицию: как проходят президентские выборы в Молдавии

Выборы президента Молдавии уже называют самыми скандальными в истории республики. За последние месяцы на противников нынешнего курса Кишинева открылась самая настоящая охота, на лидеров оппозиционных партий заводились уголовные дела, а независимые СМИ закрывались.

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