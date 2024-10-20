Охота на оппозицию: как проходят президентские выборы в Молдавии

Выборы президента Молдавии уже называют самыми скандальными в истории республики. За последние месяцы на противников нынешнего курса Кишинева открылась самая настоящая охота, на лидеров оппозиционных партий заводились уголовные дела, а независимые СМИ закрывались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии