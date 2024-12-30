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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби вышел на 12-е место в истории НХЛ по передачам (1034). До Дионна – 6 ассистов, до Хоу – 15

Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2).

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