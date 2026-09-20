Депутаты посетили Манукян в тюрьме: она отвергла обвинения

Парламентарии от фракции «Армения» Анна Григорян и Кристине Варданян посетили уголовно-исполнительное учреждение «Абовян», где содержится представительница оппозиционной партии «Мать Армения» Арегназ Манукян.
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