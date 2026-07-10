Работа расчета дронов-перехватчиков "Беркут" из состава 116-го отряда 4-й военной базы по различным украинским дронам в небе Херсонской области.
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Работа расчета дронов-перехватчиков "Беркут" из состава 116-го отряда 4-й военной базы по различным украинским дронам в небе Херсонской области.
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