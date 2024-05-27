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Петербургский дневник

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На Сенатской площади торжественно возложили цветы к памятнику Петру I

На Сенатской площади торжественно возложили цветы к памятнику Петру I

Церемонию провели в рамках празднования Дня основания Петербурга 27 мая Цветы возложили председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сенаторы РФ, депутаты Государственной думы РФ, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с членами правительства города.

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