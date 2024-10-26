Постпред России при ООН: Запад готовил украинских диверсантов для атак на атомные объекты в РФ Запад при помощи своих спецслужб готовил украинских диверсантов для атак на атомные объекты в РФ.
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Постпред России при ООН: Запад готовил украинских диверсантов для атак на атомные объекты в РФ Запад при помощи своих спецслужб готовил украинских диверсантов для атак на атомные объекты в РФ.
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