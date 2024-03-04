Сильные женщины истории: чем прославились и почему

В преддверии Международного женского дня часто можно увидеть материалы о женщинах, которые были умны, неотразимы и обладали сильным характером — и мужчины вокруг них добровольно и даже радостно сами укладывались штабелями.
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