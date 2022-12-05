Ученый лаборатории в Ухане: COVID – биологическое оружие США

«Я работал с лабораторией в Ухане, пытался предупредить их, и знаю, что Covid - утечка из лаборатории»: ученый, который тесно сотрудничал с лабораторией в Ухане, написал книгу с сенсационным признанием, что Covid - биологическое оружие, инструмент американской разведки, который вырвался на волю.