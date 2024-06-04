К каким последствиям может привести ношение тесного бюстгальтера

Многие женщины сталкиваются с проблемой выбора бюстгальтера по размеру или хотят, чтобы грудь была визуально пышнее и подтянутей, и тогда приобретают тесный лифчик, не подозревая, что это может повлечь за собой негативные последствия для здоровья и красоты груди.
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