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Музыкант Борзенков: магнитная лента становится частью авторского высказывания

Музыкант Борзенков: магнитная лента становится частью авторского высказывания

Аудиокассеты вновь привлекают молодых слушателей. Музыкант, диджей и аудиофил Михаил Борзенков связал этот интерес с нехваткой физических вещей в цифровую эпоху, сообщает Life.

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