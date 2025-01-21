«Плохая тенденция для ЕС»: как Европа готовится к приходу к власти Дональда Трампа

Politico: Трамп подталкивает европейцев «к проигрышному для всех выбору» Ирина Таран Европейские лидеры оказались перед сложным выбором из-за торговой политики избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
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