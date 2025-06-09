"Семья" совершила ошибку, и Россия была спасена: Никита Михалков напомнил факты. Как отметил режиссёр, представить, что страна обрушится за трое суток, никто не мог.
"Семья" совершила ошибку, и Россия была спасена: Никита Михалков напомнил факты
Комментарии
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Э
Элла
Счастье, что у нас ещё осталась русская национальная элита (это те, кто любят Россию, знают её историю, стремятся сделать её лучше и никогда не предадут). Если мы не воспитаем новую, а прежние уйдут в силу возраста, другие не смогут удержать такую большую страну.
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14 час.
АК
Арик Кука
Михалков авторитет медиа. Однако, его аналитика без диалектического материализма скоро также поплывет, как империя без веры. Молодым азиатам пожилой москвич в вагоне метро сказал, что если они не будут читать Ленина, то скоро с ними не о чем будет разговаривать. Барельев Ленина азиаты познали, как профиль Улук бека.
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14 час.
ДР
Донбасс РОдной
как воспитать, если уж с 2014 го пытаюсь найти тех. кто может инициировать процесс официального признания нацифашизма на украине.. то есть, мир спорит, кто агрессор и никто не признал нацизм на украине официально... все говорят с нашей стороны, но европа до сих пор не получила документы и бумагу, которая бы завела механизм ХОТЯБЫ РАЗГОВОРОВ, мол, по имеющимся данным, собранным документам и явной открытой информации, многие страны требуют признания нацифашизма на укрине... как только этот процесс пойдёт, риторика новостей изменится ... как и события
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26 мин.
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