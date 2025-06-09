Э Элла Счастье, что у нас ещё осталась русская национальная элита (это те, кто любят Россию, знают её историю, стремятся сделать её лучше и никогда не предадут). Если мы не воспитаем новую, а прежние уйдут в силу возраста, другие не смогут удержать такую большую страну.

АК Арик Кука Михалков авторитет медиа. Однако, его аналитика без диалектического материализма скоро также поплывет, как империя без веры. Молодым азиатам пожилой москвич в вагоне метро сказал, что если они не будут читать Ленина, то скоро с ними не о чем будет разговаривать. Барельев Ленина азиаты познали, как профиль Улук бека.