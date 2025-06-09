Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Донбасс РОдной
    как воспитать, если уж с 2014 го пытаюсь найти тех. кто может инициировать процесс официального признания нацифашизма..."Семья" совершила...
  • Maxim
    Предлагаю - за пять млрд.Meta может вложит...
  • Валерий
    А что на это скажет Гарант или он опять не в курсе !!!Россию убивают. У...

"Семья" совершила ошибку, и Россия была спасена: Никита Михалков напомнил факты

"Семья" совершила ошибку, и Россия была спасена: Никита Михалков напомнил факты

"Семья" совершила ошибку, и Россия была спасена: Никита Михалков напомнил факты. Как отметил режиссёр, представить, что страна обрушится за трое суток, никто не мог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Элла
Счастье, что у нас ещё осталась русская национальная элита (это те, кто любят Россию, знают её историю, стремятся сделать её лучше и никогда не предадут). Если мы не воспитаем новую, а прежние уйдут в силу возраста, другие не смогут удержать такую большую страну.
Ответить
14 час.
АК
Арик Кука
Михалков авторитет медиа. Однако, его аналитика без диалектического материализма скоро также поплывет, как империя без веры. Молодым азиатам пожилой москвич в вагоне метро сказал, что если они не будут читать Ленина, то скоро с ними не о чем будет разговаривать. Барельев Ленина азиаты познали, как профиль Улук бека.
Ответить
14 час.
ДР
Донбасс РОдной
как воспитать, если уж с 2014 го пытаюсь найти тех. кто может инициировать процесс официального признания нацифашизма на украине.. то есть, мир спорит, кто агрессор и никто не признал нацизм на украине официально... все говорят с нашей стороны, но европа до сих пор не получила документы и бумагу, которая бы завела механизм ХОТЯБЫ РАЗГОВОРОВ, мол, по имеющимся данным, собранным документам и явной открытой информации, многие страны требуют признания нацифашизма на укрине... как только этот процесс пойдёт, риторика новостей изменится ... как и события
Ответить
26 мин.
наверх