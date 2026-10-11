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Бронирование без лимитов и повышенные зарплаты: про новые гарантии для работников в регионах с активными боевыми действиями

Бронирование без лимитов и повышенные зарплаты: про новые гарантии для работников в регионах с активными боевыми действиями

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 16126, предусматривающий дополнительные социальные и трудовые гарантии для гражданских работников, которые выполняют свои обязанности на территориях активных боевых действий.

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