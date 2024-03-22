Свидетельство глобальных перемен

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Комментарии
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Misha Glusch
шило в димакротическом мешке не утаишь...
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22 час.
Светлана Позднякова
👍👍👍
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20 час.
Евгения Болотова
То, что мир понимает, что Россия не первая и не последняя страна, которую пытаются поставить на колени, уже радует. Но понимать и сражаться за свободу от деспотии ни одно и тоже.
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11 час.

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