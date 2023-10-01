В то лето я переехала к мужу. Конечно, был скандал. Мама кричала вдогонку, что я проститутка, и чтобы, когда принесу в подоле, к ней не приходила.
Беспородные-самые преданные
Комментарии
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Иваныч
У нас та же картина. И честно скажу породистые кошки мне не нравятся. Ими можно восторгаться, умиляться от них, но не долго. Вот такой у нас очередной найдёныш.
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15 час.
alla_cool Бархатова
Чудо!
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6 час.
Элеонора Коган
Спасибо за Ладошку!!!!Здоровья ей и счастья!!!
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1 час.
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