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Царьград

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Эти профессии будут нужны в России ближайшие 7 лет. Минтруд назвал список

Эти профессии будут нужны в России ближайшие 7 лет. Минтруд назвал список

Русским рассказали, какие специалисты будут востребованы до 2033 года.Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие останутся одними из самых востребованных специалистов в России в ближайшие семь лет.

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