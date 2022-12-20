Путин охарактеризовал обстановку в новых регионах России как крайне сложную

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе поздравления сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником призвал их обеспечить максимальную защиту жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе поздравления сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником призвал их обеспечить максимальную защиту жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
Свежие комментарии