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Путин охарактеризовал обстановку в новых регионах России как крайне сложную

Путин охарактеризовал обстановку в новых регионах России как крайне сложную

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе поздравления сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником призвал их обеспечить максимальную защиту жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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