The Justice Department reached a settlement with Lexington, Miss., after an investigation found its police department violated civil rights.
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