Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии