Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.