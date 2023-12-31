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Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Из-за удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ   В результате удара ВСУ по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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