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Турецкий историк – не начнись спецоперация, было бы всё серьёзнее

Турецкий историк – не начнись спецоперация, было бы всё серьёзнее

«Могу с уверенностью заявить: не начни Россия спецоперацию на Украине – произошел бы более серьезный вооруженный конфликт, разрушений и жертв среди мирного населения украинских городов было бы в разы больше», заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.

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