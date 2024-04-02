Володин: Экономика России в очередной раз доказала свою эффективность

ЮВ

Юрий Во

"Экономика России в очередной раз доказала свою эффективность" - тезис очень спорный Если бы не глобальность мировой экономики, где сегодня уже не все смотрят в рот США, экономика Россия "получила" бы "по полной" и вряд ли сохранила бы уровень даже 2018 года. А так все понятно. Россия "держится на плаву" исключительно благодаря независимой позиции Китая, арабского мира и даже Индии. Все, что запретил коллективный Запад, берем из альтернативных каналов. Там же находим и рынки сбыта. Т.е. в условиях глобализации надо быть совсем идиотом, чтобы не пользоваться всеми ее плюсами. Собственно, это и причина того, что экономика России чувствует себя неплохо. К тому же ВПК заработал в "три смены", отечественный бизнес начал подниматься вместо уходящего Запада. Но в этом нет НИКАКОЙ заслуги нынешней Власти. Это как конъюнктура мирового рынка нефти - цены идут вверх и бюджет России "пухнет". А потом цены идут вниз и бюджет в дефиците. А это означает, что после всплеска будет спад. Ибо ничего кардинально в экономике не меняется. Напротив, идет ползучая "национализация", экономика монополизируется.... Впрочем и политика монополизируется параллельно. А когда в стране монополия - о какой эффективности можно говорить ?