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Парламентская газета

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Володин: Экономика России в очередной раз доказала свою эффективность

Володин: Экономика России в очередной раз доказала свою эффективность

Российские политическая система и экономическая модель в очередной раз доказали свою эффективность, отметил председателя Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в соцсетях позиции РФ в новом рейтинге стран по показателю ВВП за 2023 год.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
&quot;Экономика России в очередной раз доказала свою эффективность&quot; - тезис очень спорный Если бы не глобальность мировой экономики, где сегодня уже не все смотрят в рот США, экономика Россия &quot;получила&quot; бы &quot;по полной&quot; и вряд ли сохранила бы уровень даже 2018 года. А так все понятно. Россия &quot;держится на плаву&quot; исключительно благодаря независимой позиции Китая, арабского мира и даже Индии. Все, что запретил коллективный Запад, берем из альтернативных каналов. Там же находим и рынки сбыта. Т.е. в условиях глобализации надо быть совсем идиотом, чтобы не пользоваться всеми ее плюсами. Собственно, это и причина того, что экономика России чувствует себя неплохо. К тому же ВПК заработал в &quot;три смены&quot;, отечественный бизнес начал подниматься вместо уходящего Запада. Но в этом нет НИКАКОЙ заслуги нынешней Власти. Это как конъюнктура мирового рынка нефти - цены идут вверх и бюджет России &quot;пухнет&quot;. А потом цены идут вниз и бюджет в дефиците. А это означает, что после всплеска будет спад. Ибо ничего кардинально в экономике не меняется. Напротив, идет ползучая &quot;национализация&quot;, экономика монополизируется.... Впрочем и политика монополизируется параллельно. А когда в стране монополия - о какой эффективности можно говорить ?
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