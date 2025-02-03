Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Успеют ли эстонские "скороходы" переключиться за 72 часа ? Хотя... какое мне дело до этого хоздвора евросоюза? Н-И-К-...Эстонцам посовето...
  • Валерий Путря
    Что происходит с Царьградом ? Печатать всякую ахинею под такими заголовками - этом один из признаков перерождения сер...Теперь конфликт т...
  • Андрей Зарубкин
    Киевские власти уже продали больше половины территории Украины коллективному Западу. Показали певца, который с крыши ...Трамп: США нужны ...

Отряд "Тигр" получил имя погибшего героя: Сергей Ефремов уехал на фронт прямо с поста вице-губернатора

Отряд "Тигр" получил имя погибшего героя: Сергей Ефремов уехал на фронт прямо с поста вице-губернатора

Именем погибшего в зоне СВО приморского чиновника назовут добровольческий отряд "Тигр".Накануне печальная новость пришла из курского приграничья – погиб сражавшийся там вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх