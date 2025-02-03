Отряд "Тигр" получил имя погибшего героя: Сергей Ефремов уехал на фронт прямо с поста вице-губернатора

Именем погибшего в зоне СВО приморского чиновника назовут добровольческий отряд "Тигр".Накануне печальная новость пришла из курского приграничья – погиб сражавшийся там вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов.
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