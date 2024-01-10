РЖД открыли движение по одному ж/д пути в Забайкалье после схода вагонов

В официальном Telegram-канале ОАО «РЖД» сообщается, что во вторник открылось движение по одному пути перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда, пишет “Интерфакс-Туризм”.
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