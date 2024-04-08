В Салехарде спасатели тренировались спускаться с вертолета Ми-8

Ямальские спасатели в преддверии пожароопасного сезона отработали десантирование с вертолета Ми-8. На вертолетной площадке вблизи Салехарда 18 бойцов «Ямалспаса» совершили несколько спусков на тросах с высоты от 10 до 40 метров.
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