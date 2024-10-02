Конкурс Русский медвежонок 2021-2022 задания/ответы для 6-7 класса

Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» является одним из самых популярных среди учащихся. Как будет проходить конкурс в 2021/2022 учебном году? Перед состязанием все участники делятся на возрастные категории: 2-3 класс 4-5 класс 8-9 класс 10-11 класс.