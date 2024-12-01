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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 8 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-чемпионатах

Команда Тиаго Мотты упустила победу над «Лечче» в добавленное время – 1:1. После 14 туров на счету туринцев 26 очков и 6-е место в Серии А.

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