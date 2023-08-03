Рок-музыкант, экс-участник знаменитого во всем мире коллектива «Парк Горького» Александр Маршал часто выступает в «горячих точках» и поёт для наших бойцов.
Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»
Комментарии
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ВераВерная
Молодец, Александр. Всегда была понятна и близка его позиция. Он патриот. И порядочный человек. Так деликатно высказался о сбежавших предателях...мог бы и приложить от души. Дай Бог ему здоровья и сил, спасибо за помощь СВО и нашим ребятам, новых хороших песен ему!
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14 час.
Владимир Карпов
Маршал просто красавец !!!
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13 час.
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