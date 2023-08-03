Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»

ВераВерная

Молодец, Александр. Всегда была понятна и близка его позиция. Он патриот. И порядочный человек. Так деликатно высказался о сбежавших предателях...мог бы и приложить от души. Дай Бог ему здоровья и сил, спасибо за помощь СВО и нашим ребятам, новых хороших песен ему!