Закон и Порядок

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Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»

Александр Маршал: «Эти люди стали моими личными врагами»

Рок-музыкант, экс-участник знаменитого во всем мире коллектива «Парк Горького» Александр Маршал часто выступает в «горячих точках» и поёт для наших бойцов.

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Комментарии
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ВераВерная
Молодец, Александр. Всегда была понятна и близка его позиция. Он патриот. И порядочный человек. Так деликатно высказался о сбежавших предателях...мог бы и приложить от души. Дай Бог ему здоровья и сил, спасибо за помощь СВО и нашим ребятам, новых хороших песен ему!
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14 час.
Владимир Карпов
Маршал просто красавец !!!
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13 час.

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