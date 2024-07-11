Барнаулец открыл интернет-магазин наркотиков и сразу же попался полиции

Мужчину заключили под стражу Оперативники наркоконтроля пресекли противоправную деятельность 34-летнего жителя Барнаула, который организовал онлайн-площадку в мессенджере для сбыта "синтетики" и поиска закладчиков, сообщили в МВД Алтайского края.