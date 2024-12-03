Для счастья немного надо: чтобы родные были здоровы. чтобы небо было мирным. чтобы солнышко светило. чтобы утром была чашечка кофе или чая.
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Для счастья немного надо: чтобы родные были здоровы. чтобы небо было мирным. чтобы солнышко светило. чтобы утром была чашечка кофе или чая.