Гендиректор «Ахмата» о Чистякове и «Зените»: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь»

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В «Ахмате» прокомментировали исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из состава. Сообщалось, что руководство петербуржцев подозревает футболиста в намеренно плохой игре против грозненцев (1:2).