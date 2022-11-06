Гендиректор «Ахмата» о Чистякове и «Зените»: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь»

В «Ахмате» прокомментировали исключение защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из состава. Сообщалось, что руководство петербуржцев подозревает футболиста в намеренно плохой игре против грозненцев (1:2).
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