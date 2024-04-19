Путепровод за 838 млн рублей построят на Алтае из-за самого "летального" ж/д переезда

Сдадут объект в 2025 году В Панкрушихинском районе Алтайского края до конца 2025 года построят путепровод через железнодорожные пути на автодороге Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
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