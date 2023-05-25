В Крыму за ночь сбили и посадили средствами РЭБ 6 беспилотников

В Крыму отразили новую атаку беспилотников. За минувшую ночь в разных районах полуострова были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также сбиты силами противовоздушной обороны шесть беспилотных летательных аппаратов.