⚡️ В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области, сообщили в Минобороны России.