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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡️ В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8

⚡️ В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области, сообщили в Минобороны России.

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