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Аргументы недели

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«Дефицита нет, но запасайтесь»: как эффективные удары ВС РФ по логистике вынуждают Киев готовить население к выживанию

«Дефицита нет, но запасайтесь»: как эффективные удары ВС РФ по логистике вынуждают Киев готовить население к выживанию

Очередное заявление киевских властей стало хрестоматийным примером бюрократического оксюморона и попыток скрыть реальное положение дел за красивыми фразами.

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