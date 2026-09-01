«Дефицита нет, но запасайтесь»: как эффективные удары ВС РФ по логистике вынуждают Киев готовить население к выживанию

Очередное заявление киевских властей стало хрестоматийным примером бюрократического оксюморона и попыток скрыть реальное положение дел за красивыми фразами.
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