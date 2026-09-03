Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ ударили по складам «Новой почты», которые обеспечивали логистику ВСУ

ВС РФ ударили по складам «Новой почты», которые обеспечивали логистику ВСУ

Армия России нанесла удар по складским помещениям «Новой почты» в Днепропетровске, где хранилось военное имущество ВСУ.

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