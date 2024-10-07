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Опасные сети: как террористы используют мессенджеры для атак на Россию

Опасные сети: как террористы используют мессенджеры для атак на Россию

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Обратите внимание, как Зеленский вновь выпрашивал у нового генсека НАТО удары вглубь России с помощью дальнобойного оружия и требовал от Альянса задействовать силы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты.

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